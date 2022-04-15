Ермак рассказал о трехсторонних консультациях с Салливаном и Лавгроувом

Глава Офиса президента Андрей Ермак провел трехсторонние консультации с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном и советником премьера Великобритании по нацбезопасности Стивеном Лавгроувом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Ермака в Twitter.

Он также отметил, что проинформировал партнеров о ситуации на фронте и ужасных преступлениях российских военных на территории Украины.

Напомним, Ермак рассказал, что визит премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Киев не был спонтанным. По его словам, британский премьер был все время на связи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Мы также писали о том, что Ермак прокомментировал угрозы Кремля нанести ракетные удары по Киеву.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.