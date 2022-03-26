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Украина и США создали диалог безопасности на уровне МИД и Минобороны

Фото: Совместные переговоры ведомств Украины и США (twitter.com/oleksiireznikov)
Автор: Антон Федорцив

Украина положила начало формату 2+2 с Соединенными Штатами Америки на уровне глав внешнеполитических и оборонных ведомств.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на официальный Twitter министра обороны Резникова.

"Впервые встречаемся в формате 2+2. Вместе с Дмитрием Кулебой мы обсуждаем текущие вопросы и сотрудничество в политической и оборонной сферах между Украиной и США", – заявил министр обороны Алексей Резников.

Двухсторонняя встреча проходит в столице Польши. Украина и США обсуждают укрепление позиции официального Киева в противостоянии российской агрессии. Позже четверо членов правительства (Резников, Кулеба, госсекретарь Блинкен и министр обороны Ллойд Остин) будут присутствовать во время речи американского президента Джо Байдена.

К слову, Евросоюз стремится серьезно наказать РФ за развязывание войны против Украины.

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