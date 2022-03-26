Україна та США створили безпековий діалог на рівні МЗС і Міноборони

Україна започаткувала формат 2+2 зі Сполученими Штатами Америки на рівні очільників зовнішньополітичних і оборонних відомств.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на офіційний Twitter міністра оборони Резнікова.

"Вперше зустрічаємося у форматі 2+2. Разом із Дмитром Кулебою ми обговорюємо поточні питання і співпрацю в політичній та оборонній сферах між Україною і США", – заявив міністр оборони Олексій Резніков.

Двостороння зустріч відбувається у столиці Польщі. Україна та США обговорюють зміцнення позиції офіційного Києва в протистоянні російській агресії. Пізніше четверо урядовців (Резніков, Кулеба, держсекретар Блінкен і міністр оборони Ллойд Остін) будуть присутні під час промови американського президента Джо Байдена.