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ЕС хочет надавить на Россию, чтобы она заплатила цену, - Боррель

Новина українською →
Катар, Суббота 26 марта 2022 13:09
ЕС хочет надавить на Россию, чтобы она заплатила цену, - Боррель Фото: Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европа не хочет, чтобы война в Украине переросла в что-то большее. Однако ЕС хочет надавить на Россию, чтобы она заплатила цену за экскалацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на международную конференцию "Форум Дохи".

"Мы поддерживаем Украину без нагнетания эскалации, мы не хотим конфликта большего масштаба, но в то же время мы хотим надавить на Россию со всей силой для того, чтобы она заплатила цену", - заявил Боррель.

При этом Боррель подчеркнул, что кризис в Украине является глобальным, а не только европейским вопросом.

"Украина - это мировой вопрос, потому что если страна может навязать силу и разрушить города и превратить Мариуполь в европейский Алеппо, тогда мы все в опасности. Если мы позволим Путину контролировать Украину, потому что у него больше огневой мощи, то кто будет следующим?", - заявил он.

Боррелл заключил, что ЕС нужно больше верховенства закона на международной арене и больше баланса сил.

"Европа должна поддерживать международный порядок, основанный на правилах, а не на конкуренции сырьевых сил, и делиться силой с глобальным Югом", - подчеркнул он.

Война России против Украины длится тридцать один день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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