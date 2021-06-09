Украина и США скоординировали позиции накануне встречи Байдена с Путиным, - ОП

Позиции США и Украины были скоординированы накануне встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Также это касается саммита НАТО и других июньских переговоров на высшем уровне.
Такое заявление в комментарии РБК-Украина сделал заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига, который отвечает за внешнюю политику.
По его словам, для Украины важно, чтобы в глобальной политике было больше предсказуемости и больше уважения к нормам международного права.
"Именно такой результат будет выгодным не только для нас, но и для всех участников международных отношений, если этот результат будет достигнут на американо-российских переговорах", - сказал изданию Сибига.
Как подчеркнул замглавы ОП, США поддерживают суверенитет и территориальную целостность и безопасность Украины, и на этой основе будет проходить обсуждение всех тем, затрагивающих украинские интересы.
"Вопрос относительно "беспокойств" Украины в связи с этими переговорами является некорректным", - добавил Сибига.
О том, чего стоит ждать Украине, в каких условиях готовится саммит и о чем могут говорить главы государств - в материале РБК-Украина "Никакой "перезагрузки". Чего ждать миру и Украине от встречи Байдена и Путина".
Напомним, на днях состоялся телефонный разговор Зеленского с Байденом. Американский президент поговорил с Зеленским перед тем, как встретиться с президентом России Владимиром Путиным.