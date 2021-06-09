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Україна та США скоординували позиції напередодні зустрічі Байдена з Путіним, - ОП

Автор: Мілан Лєліч

Позиції США і України були скоординовані напередодні зустрічі президентів США та Росії Джо Байдена та Володимира Путіна. Також це стосується саміту НАТО та інших червневих переговорів на вищому рівні.

Таку заяву у коментарі РБК-Україна зробив заступник голови Офісу президента Андрій Сибіга, що відповідає за зовнішню політику.

За його словами, для України важливо, щоб у глобальній політиці було більше передбачуваності і більше поваги до норм міжнародного права.

"Саме такий результат буде вигідним не тільки для нас, але і для всіх учасників міжнародних відносин, якщо цей результат буде досягнутий на американо-російських переговорах", - сказав виданню Сибіга.

Як підкреслив заступник голови ОП, США підтримують суверенітет і територіальну цілісність і безпеку України, і на цій основі буде проходити обговорення всіх тем, що зачіпають українські інтереси.

"Запитання щодо "занепокоєнь" України у зв'язку з цими переговорами є некоректним", - додав Сибіга.

Про те, чого варто чекати Україні, в яких умовах готується саміт і про що можуть говорити глави держав – в матеріалі РБК-Україна "Жодного "перезавантаження". Чого чекати світу й Україні від зустрічі Байдена та Путіна".

Нагадаємо, днями відбулася телефонна розмова Зеленського з Байденом. Американський президент поговорив з Зеленським перед тим, як зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним.

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