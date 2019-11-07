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Украина и США подписали протокол об оборонном сотрудничестве

Новости » Политика     07.11.2019 - 21:07
Украина и США подписали протокол об оборонном сотрудничестве
Фото: представители оборонных ведомств США и Украины подписывают протокол о сотрудничестве (mil.gov.ua)

Представители США отметили значительные достижения в реформировании и усилении возможностей ВСУ

По итогам двусторонних оборонных консультаций Министерства обороны Украины и Соединенных Штатов подписали протокол, который определяет дальнейшие направления сотрудничества между двумя оборонными ведомствами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Как сообщается, в ходе встречи украинская делегация во главе с заместителем министра обороны Украины Алиной Фроловой обсудила с американскими коллегами основные аспекты развития оборонного сотрудничества между Украиной и США. В частности речь шла о состоянии и перспективах проведения в Украине оборонной реформы, а также поддержку со стороны США в этом процессе.

В свою очередь, американские коллеги отметили поддержку территориальной целостности и независимости Украины, а также отметили значительные достижения в реформировании и усилении возможностей Вооруженных сил Украины.

Напомним, временно поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что вопрос размораживания военной помощи Украине затормозилось в связи с тем, что в Вашингтоне были заняты идеей приобретения Гренландии.

Кроме того, 2 ноября украинско-американская ракета-носитель "Антарес" вывела на орбиту грузовой корабль "Сигнус", который доставит на Международную космическую станцию ​​3750 кг полезного груза, в том числе экспериментальную духовку.

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