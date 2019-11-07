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Военную помощь Украине тормозила идея Трампа купить Гренландию, - Тейлор

Новости » Политика     07.11.2019 - 20:26
Военную помощь Украине тормозила идея Трампа купить Гренландию, - Тейлор
Фото: Уильям Тейлор (УНИАН)

По словам Тейлора, сотрудники Белого дома все время находились в заграничных командировках

Временный поверенный в делах Соединенных Штатов в Украине Уильям Тейлор заявил, что вопрос размораживания военной помощи Украине затормозилось из-за того, что в Белом доме были заняты идеей приобретения Гренландии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Отмечается, что в то время, как Тейлор пытался запустить процесс военной помощи Украине, в Вашингтоне фокус внимания был другим.

"В то время, как поверенный в делах США в Украине работал над тем, чтобы запустить замороженную помощь в области безопасности Киеву, он обнаружил, что фокус внимания в Вашингтоне был другим: приоритет президента Дональда Трампа был приобрести Гренландию", - говорится в сообщении.

Тейлор также заявил, что он сталкивался с трудностями в вопросе организации встречи высокопоставленных чиновников с Трампом, чтобы обсудить вопрос разблокирования военной помощи Украине.

По словам Тейлора, сотрудники администрации президента США все время находились в заграничных командировках.

"Я думаю, что это также касалось вопроса Гренландии, приобретение Гренландии, отнимало много энергии в Совета национальной безопасности", - заявил он.

По словам дипломата, министр обороны, госсекретарь, директор ЦРУ и советник по национальной безопасности - все понимали необходимость продолжения оказания военной помощи Украине и работали над тем, чтобы донести эту позицию до президента Трампа.

Напомним, 6 ноября Комитеты Палаты представителей Конгресса США опубликовали стенограмму показаний Уильяма Тейлора, которые он давал 22 октября.

Добавим, что президенту США Дональду Трампу объявили о начале импичмента через телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Демократы обвиняют Трампа в давлении на украинского президента для расследования деятельности газовой компании Burisma в Украине, в совет директоров которой входил Хантер Байден.

Болтон отказался давать показания в Конгрессе Тейлор предупреждал Зеленского о растущем влиянии Коломойского, - стенограмма
Новости Украины Уильям ТейлорСоединенные Штаты АмерикиимпичментДональд Трамп
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