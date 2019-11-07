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Україна і США підписали протокол про оборонне співробітництво

Новини » Політика     07.11.2019 - 21:07
Україна і США підписали протокол про оборонне співробітництво
Фото: представники оборонних відомств США та України підписують протокол про співробітництво (mil.gov.ua)

Представники США відзначили значні досягнення у реформуванні та посиленні спроможностей ЗСУ

За підсумками двосторонніх оборонних консультацій Міністерства оборони України та Сполучених Штатів підписали протокол, який визначає подальші напрямки співробітництва між двома оборонними відомствами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони.

Як повідомляється, в ході зустрічі українська делегація на чолі із заступником міністра оборони України Аліною Фролової обговорила з американськими колегами основні аспекти розвитку оборонного співробітництва між Україною і США. Зокрема мова йшла про стан і перспективи проведення в Україні оборонної реформи, а також підтримку з боку США в цьому процесі.

У свою чергу, американські колеги відзначили підтримку територіальної цілісності і незалежності України, а також відзначили значні досягнення у реформуванні та посиленні спроможностей Збройних сил України.

Нагадаємо, тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що питання розморожування військової допомоги Україні загальмувався у зв'язку з тим, що у Вашингтоні були зайняті ідеєю придбання Гренландії.

Крім того, 2 листопада українсько-американська ракета-носій "Антарес" вивела на орбіту вантажний корабель "Сигнус", який доставить на Міжнародну космічну станцію 3750 кг корисного вантажу, у тому числі експериментальну духовку.

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