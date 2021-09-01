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Україна та США перезапустять комісію з питань стратегічного партнерства

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США , Середа 01 вересня 2021 21:52
Україна та США перезапустять комісію з питань стратегічного партнерства Фото: Україна та США перезапустять комісію з питань стратегічного партнерства (коллаж РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна та США домовились про перезапуск комісії з питань стратегічного партнерства. Америка прийняла рішення надати пакет фінансової допомоги.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на зустріч Володимира Зеленського та Джо Байдена у Вашингтоні.

За словами лідера США, Штати нададуть Україні пакет фінансової допомоги у розмірі 60 млн доларів.

"Ми відновили роботу комісії з питань стратегічного партнерства та надаємо новий пакет допомоги в розмірі 60 млн доларів", - відзначив Джо Байден.

Додамо, що сторони комісії не збиралися вже останні три роки.

Нагадаємо, що РБК-Україна також писало про те, що Джо Байден заявив про намір знову приїхати з візитом до України.

Також РБК-Україна повідомляло про те, що Штати підтримують прагнення України стати частиною НАТО.

Зокрема, РБК-Україна розповідало, що Володимир Зеленський, під час зустрічі з Джо Байденом, передав лідеру США список з незаконно ув'язненими Росією українцями.

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