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Украина и США начали стратегический диалог в энергетике и климате

Автор: Дмитрий Левицкий

Украина и Соединенные Штаты Америки сегодня, 31 августа, договорились о начале стратегического диалога в сфере энергетики и климата. Соответствующее совместное заявление подписали министры энергетики Украины и США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского.

С украинской стороны заявление подписал Герман Галущенко, а со стороны США подпись поставила Дженнифер Грэнхолм.

Напомним, сегодня Зеленский заявлял, что в рамках рабочего визита в США должно быть подписано энергетическое соглашение, а также достигнуты энергетические договоренности.

Добавим, сегодня, кроме Министерства энергетики, украинская делегация должна посетить Пентагон Госдеп, Всемирный банк и NASA.

Больше о визите Зеленского в США вы можете прочитать в материале РБК-Украина.

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Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиУкраинаМинэнергоВашингтонГерман Галущенко