Україна та США започаткували стратегічний діалог у енергетиці та кліматі

Україна та Сполучені Штати Америки сьогодні, 31 серпня, домовилися про започаткування стратегічного діалогу у сфері енергетики й клімату. Відповідну спільну заяву підписали міністри енергетики України та США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського .

З української сторони заяву підписав Герман Галущенко, а з боку США підпис поставила Дженніфер Ґренголм.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський заявляв, що в рамках робочого візиту в США має бути підписана енергетична угода, а також досягнуто енергетичних домовленостей.

Додамо, сьогодні, окрім Міністерства енергетики, українська делегація має відвідати Пентагон, Держдеп, Світовий банк та NASA.

Більше про візит Зеленського до США ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна.