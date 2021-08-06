Украина и США договариваются о формате визита Зеленского

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что подготовка визита президента Владимира Зеленского в США на финишной прямой. Однако стороны еще ведут переговоры по формату этого визита.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД во время встречи с журналистами в Вашингтоне.

Кулеба отметил, что формат визита Зеленского в США не повлияет на суть переговоров с президентом Джо Байденом и другими американскими чиновниками.

"Мы ведем переговоры с американской стороной касательно формата визита. Но на суть переговоров формат никоим образом не влияет, поэтому не нужно на этом зацикливаться", - сказал он.