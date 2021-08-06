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Украина и США договариваются о формате визита Зеленского

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Вашингтон, Пятница 06 августа 2021 17:50
Украина и США договариваются о формате визита Зеленского Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что подготовка визита президента Владимира Зеленского в США на финишной прямой. Однако стороны еще ведут переговоры по формату этого визита.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД во время встречи с журналистами в Вашингтоне.

Кулеба отметил, что формат визита Зеленского в США не повлияет на суть переговоров с президентом Джо Байденом и другими американскими чиновниками.

"Мы ведем переговоры с американской стороной касательно формата визита. Но на суть переговоров формат никоим образом не влияет, поэтому не нужно на этом зацикливаться", - сказал он.

Напомним, на прошлой неделе Кулеба и руководитель Офиса президента Андрей Ермак прибыли в США, чтобы подготовить визит Зеленского.

Как известно, визит Зеленского в США должен состояться 30 августа, однако в американском Конгрессе просили Белый дом перенести его на другую дату.

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Дмитрий Кулеба Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден
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