Украина и США договариваются о формате визита Зеленского
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что подготовка визита президента Владимира Зеленского в США на финишной прямой. Однако стороны еще ведут переговоры по формату этого визита.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД во время встречи с журналистами в Вашингтоне.
Кулеба отметил, что формат визита Зеленского в США не повлияет на суть переговоров с президентом Джо Байденом и другими американскими чиновниками.
"Мы ведем переговоры с американской стороной касательно формата визита. Но на суть переговоров формат никоим образом не влияет, поэтому не нужно на этом зацикливаться", - сказал он.
Напомним, на прошлой неделе Кулеба и руководитель Офиса президента Андрей Ермак прибыли в США, чтобы подготовить визит Зеленского.
Как известно, визит Зеленского в США должен состояться 30 августа, однако в американском Конгрессе просили Белый дом перенести его на другую дату.