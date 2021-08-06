Пришло время "тихой дипломатии". Подготовка визита Зеленского в США на финишной прямой, - МИД

"Ближайшие три недели - это будет время "тихой" дипломатии. Предстоит огромное количество контактов, обменов документами, переговоров и телефонных разговоров, чтобы выйти на результат. И сегодня мы просто дали импульсы этому процессу и сейчас мы вышли на финишную прямую (подготовки визита Зеленского в США - ред.)", - сказал глава Кулеба во время встречи с журналистами в Вашингтоне, видео которой располагает РБК-Украина.