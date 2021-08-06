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Пришло время "тихой дипломатии". Подготовка визита Зеленского в США на финишной прямой, - МИД

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Вашингтон, Пятница 06 августа 2021 17:42
Пришло время "тихой дипломатии". Подготовка визита Зеленского в США на финишной прямой, - МИД Коллаж РБК-Украина: президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден
Автор: Дмитрий Кузнецов

Подготовка визита президента Украины в США вышла на финишную прямую. Ближайшие три недели будут временем "тихой" дипломатии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.

"Ближайшие три недели - это будет время "тихой" дипломатии. Предстоит огромное количество контактов, обменов документами, переговоров и телефонных разговоров, чтобы выйти на результат. И сегодня мы просто дали импульсы этому процессу и сейчас мы вышли на финишную прямую (подготовки визита Зеленского в США - ред.)", - сказал глава Кулеба во время встречи с журналистами в Вашингтоне, видео которой располагает РБК-Украина.

Напомним, Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак находятся в Вашингтоне. Они занимаются подготовкой Владимира Зеленского в США.

Отметим, визит Зеленского в США, где он встретится со своим американским коллегой Джо Байденом, запланирован на 30 августа.

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