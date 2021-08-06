ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Україна та США ще домовляються щодо формату візиту Зеленського

Новость на русском →
Вашингтон, П'ятниця 06 серпня 2021 17:50
Україна та США ще домовляються щодо формату візиту Зеленського Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що підготовка візиту президента Володимира Зеленського до США на фінішній прямій. Однак сторони ще ведуть переговори щодо формату цього візиту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС під час зустрічі з журналістами у Вашингтоні.

Кулеба наголосив, що формат візиту Зеленського до США не вплине на суть переговорів з президентом Джо Байденом та іншими американськими посадовцями.

"Ми ведемо переговори з американською стороною щодо формату візиту. Але на суть переговорів формат жодним чином не впливає, тому не потрібно на цьому зациклюватися", - сказав він.

Нагадаємо, минулого тижня Кулеба та керівник Офісу президента Андрій Єрмак прибули у США, щоб підготувати візит Зеленського.

Як відомо, візит Зеленського до США має відбутися 30 серпня, однак в американському Конгресі просили Білий дім перенести його на іншу дату.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро Кулеба Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Джозеф Байден
NEWS
Чоловіка, який погрожував підірвати Кабмін, арештували
Чоловіка, який погрожував підірвати Кабмін, арештували
DAILY
Локдаун "Дельта". Чому в Україні потрібна обов'язкова вакцинація
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Локдаун "Дельта". Чому в Україні потрібна обов'язкова вакцинація