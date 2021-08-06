Україна та США ще домовляються щодо формату візиту Зеленського

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що підготовка візиту президента Володимира Зеленського до США на фінішній прямій. Однак сторони ще ведуть переговори щодо формату цього візиту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС під час зустрічі з журналістами у Вашингтоні.

Кулеба наголосив, що формат візиту Зеленського до США не вплине на суть переговорів з президентом Джо Байденом та іншими американськими посадовцями.

"Ми ведемо переговори з американською стороною щодо формату візиту. Але на суть переговорів формат жодним чином не впливає, тому не потрібно на цьому зациклюватися", - сказав він.