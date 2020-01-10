Украина создаст международную коалицию по расследованию крушения самолета в Иране

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о создании международной коалиции, которая будет заниматься расследованием крушения самолета в Иране. Об этом он заявил на брифинге.

"Украина не отбрасывает ни одну из версий. Наша главная задача - справедливо и беспристрастно выяснить причину трагедии… Мы хотим создать международную коалицию, которая будет заниматься расследованием. В 19.30 мы будем говорить со всеми министрами иностранных дел", - сказал он.

Пристайко надеется, что "в рамках этих договоренностей стороны смогут достичь договоренностей про создание коалиции, в которой будет представлена каждая страна для того, что вести расследование".

Напомним, Офис Генерального прокурора Украины просит Канаду, США, Австралию и Великобританию предоставить информацию об обстоятельствах авиакатастрофы в Иране. Офис Генерального прокурора обратился к канадской стороне по поводу имеющейся информации об обстоятельствах авиакатастрофы украинского самолета в Иране.

Ранее посольство США в Украине передало президенту Владимиру Зеленскому данные по авиакатастрофе в Иране. Предполагается, что американская сторона могла передать сведения о том, что украинский Boeing был сбит ракетой.

Сегодня Зеленский отреагировал на заявления мировых лидеров о ракетном обстреле самолета МАУ.