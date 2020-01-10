ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украина создаст международную коалицию по расследованию крушения самолета в Иране

Новости » Политика     10.01.2020 - 18:33
Украина создаст международную коалицию по расследованию крушения самолета в Иране
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Пристайко рассказал о создании коалиции по расследованию крушения самолета

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о создании международной коалиции, которая будет заниматься расследованием крушения самолета в Иране. Об этом он заявил на брифинге.

"Украина не отбрасывает ни одну из версий. Наша главная задача - справедливо и беспристрастно выяснить причину трагедии… Мы хотим создать международную коалицию, которая будет заниматься расследованием. В 19.30 мы будем говорить со всеми министрами иностранных дел", - сказал он.

Пристайко надеется, что "в рамках этих договоренностей стороны смогут достичь договоренностей про создание коалиции, в которой будет представлена каждая страна для того, что вести расследование".

Напомним, Офис Генерального прокурора Украины просит Канаду, США, Австралию и Великобританию предоставить информацию об обстоятельствах авиакатастрофы в Иране. Офис Генерального прокурора обратился к канадской стороне по поводу имеющейся информации об обстоятельствах авиакатастрофы украинского самолета в Иране.

Ранее посольство США в Украине передало президенту Владимиру Зеленскому данные по авиакатастрофе в Иране. Предполагается, что американская сторона могла передать сведения о том, что украинский Boeing был сбит ракетой.

Сегодня Зеленский отреагировал на заявления мировых лидеров о ракетном обстреле самолета МАУ.

Иран предоставил Украине доступ к черным ящикам самолета МАУ, - Пристайко Грузия готова предоставить Украине помощь в расследовании авиакатастрофы в Иране
Новости Украины ИранВадим Пристайко
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь