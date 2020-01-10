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Україна створить міжнародну коаліцію з розслідування катастрофи літака в Ірані

Новини » Політика     10.01.2020 - 18:33
Україна створить міжнародну коаліцію з розслідування катастрофи літака в Ірані
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Пристайко розповів про створення коаліції з розслідування катастрофи літака

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив про створення міжнародної коаліції, яка буде займатися розслідуванням катастрофи літака в Ірані. Про це він заявив на брифінгу.

"Україна не відкидає жодну з версій. Наше головне завдання - справедливо і неупереджено з'ясувати причину трагедії ... Ми хочемо створити міжнародну коаліцію, яка буде займатися розслідуванням. О 19.30 ми будемо говорити з усіма міністрами закордонних справ", - сказав він.

Пристайко сподівається, що "в рамках цих домовленостей сторони зможуть досягти домовленостей про створення коаліції, в якій буде представлена кожна країна для того, що вести розслідування".

Нагадаємо, Офіс Генерального прокурора України просить Канаду, США, Австралію і Великобританію надати інформацію про обставини авіакатастрофи в Ірані. Офіс Генерального прокурора звернувся до канадської сторони з приводу наявної інформації про обставини авіакатастрофи українського літака в Ірані.

Раніше посольство США в Україні передало президенту Володимиру Зеленському дані по авіакатастрофі в Ірані. Передбачається, що американська сторона могла передати відомості про те, що український Boeing був збитий ракетою.

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Новини України ІранВадим Пристайко
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