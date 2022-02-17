Украина создала альянс с Британией и Польшей

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объявил, что Украина создала трехсторонний альянс с Польшей и Великобританией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместный брифинг Кулебы с министром иностранных дел Британии Лиз Трасс.

"Мы имеем честь сообщить о создании Украиной, Британией и Польшей нового трехстороннего формата сотрудничества. Мы объявляем именно о создании этого трехстороннего украинско-польско-британского альянса", - заявил он.