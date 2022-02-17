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Украина создала альянс с Британией и Польшей

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Киев, Четверг 17 февраля 2022 16:50
Украина создала альянс с Британией и Польшей Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрйи Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объявил, что Украина создала трехсторонний альянс с Польшей и Великобританией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместный брифинг Кулебы с министром иностранных дел Британии Лиз Трасс.

"Мы имеем честь сообщить о создании Украиной, Британией и Польшей нового трехстороннего формата сотрудничества. Мы объявляем именно о создании этого трехстороннего украинско-польско-британского альянса", - заявил он.

Напомним, в январе этого года Великобритания предложила создать трехсторонний Альянс с Украиной и Польшей.

Отметим, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о поддержке Украиной создания черноморско-балтийской оси. По его словам, Альянс с Польшей и Великобританией может ее укрепить.

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