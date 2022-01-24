Украина может создать альянс с Британией и Польшей: что говорят об этом в Киеве

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, Украина поддерживает создание черноморско-балтийской оси. Альянс с Польшей и Великобританией может ее укрепить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кулебы в эфире передачи "Свобода слова на ICTV".

"Мы ищем новую конфигурацию (для альянсов - ред.). В украинской внешней политике давно есть идея черноморско-балтийской оси поэтому безусловно, такой союз Британии, Польши и Украины мог бы эту ось укрепить и расширить" , - сказал Кулеба.

По его словам, Украина активно работает над созданием этого альянса. Министр добавил, что Великобритания серьезно включилась в этот процесс.

"В скором времени, я думаю, будут новости", - отметил глава МИД.

Напомним, 21 января Великобритания предложила создать трехсторонний альянс с Украиной и Польшей.

Отметим, Совет по геополитической стратегии Великобритании в Twitter опубликовал карту трехстороннего союза. На ней изображена ось между Лондоном, Варшавой и Украиной, а Россия и Беларусь отмечены как враждебные государства.

Фото: карта трехстороннего союза Украины, Польши и Великобритании (twitter.com/ConGeostrategy)