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Украина создает группу по нейтрализации угроз "Северного потока-2": кто в нее войдет

Автор: Юрий Дощатов

В Украине для нейтрализации угроз национальной безопасности, связанных с будущим запуском газопровода "Северный поток-2", создается рабочая группа для наработки соответствующих предложений. Пока известно, что в нее войдут члены правительства.

Соответствующие письма за подписью премьера Дениса Шмыгаля и главы Офиса президента Андрея Ермака есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, в письме премьеру Ермак по инициативе президента Владимира Зеленского просит согласовать включение вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину и министра юстиции Дениса Малюську в рабочую группу по наработке этих предложений.

В ответном письме Шмыгаль согласовал их включение, а также включение министра энергетики Германа Галущенко.

Предполагается создание целой коммуникационной платформы для обсуждения и наработки предложений в отношении мер по нейтрализации угроз, которые могут появиться после запуска "Северного потока-2".

Напомним, ранее немецкое правительство назначило уполномоченного по вопросам транзита газа через Украину - им стал Георг Вальдерзее. Он будет задействован в переговорах о продлении транзита после 2024 года.

А США назначили Амоса Хохштейна старшим советником Госдепа США по вопросам энергетической безопасности и специальным посланником по реализации соглашения о запуске "Северного потока-2".

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Владимир ЗеленскийСеверный поток-2Денис Шмыгаль