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Германия назначила уполномоченного по транзиту газа Украиной: что он будет делать

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Берлин, Четверг 19 августа 2021 08:17
Германия назначила уполномоченного по транзиту газа Украиной: что он будет делать Фото: Германия назначила своего уполномоченного по транзиту газа Украиной (Getty Images )
Автор: Анастасия Рокитна

Немецкое правительство назначило уполномоченным по вопросам транзита газа Украиной Георга Вальдерзее. Он уже исполнял обязанности уполномоченного правительства ФРГ по вопросам транзита газа Украиной в 2019 году, когда проходили переговоры о продлении контракта о транзите.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Deutsche Welle.

Министерство экономики и энергетики ФРГ заявило, что страна будет прилагать усилия ради "продолжения соглашения о транзите газа между Украиной и Россией на срок до десяти лет", чтобы обеспечить транзит после окончания действующего контракта, который истекает в конце 2024 года.

Специальный уполномоченный будет действовать как посредник и консультант как для обеих сторон, так и в отношении Еврокомиссии, США и третьих государств, чтобы достичь продления контракта на транзит газа, что будет отвечать интересам всех сторон.

К его задачам будет относиться, в частности, выработка компромисса.

Напомним, строительство "Северного потока-2" завершится 23 августа.

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Газ Транзит газа Германия
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