Германия назначила уполномоченного по транзиту газа Украиной: что он будет делать

Немецкое правительство назначило уполномоченным по вопросам транзита газа Украиной Георга Вальдерзее. Он уже исполнял обязанности уполномоченного правительства ФРГ по вопросам транзита газа Украиной в 2019 году, когда проходили переговоры о продлении контракта о транзите.

Министерство экономики и энергетики ФРГ заявило, что страна будет прилагать усилия ради "продолжения соглашения о транзите газа между Украиной и Россией на срок до десяти лет", чтобы обеспечить транзит после окончания действующего контракта, который истекает в конце 2024 года.

Специальный уполномоченный будет действовать как посредник и консультант как для обеих сторон, так и в отношении Еврокомиссии, США и третьих государств, чтобы достичь продления контракта на транзит газа, что будет отвечать интересам всех сторон.

К его задачам будет относиться, в частности, выработка компромисса.