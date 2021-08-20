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Меркель не привезет в Киев каких-то новых предложений по "Северному потоку-2", - эксперт

Новина українською →
Пятница 20 августа 2021 09:33
Меркель не привезет в Киев каких-то новых предложений по "Северному потоку-2", - эксперт Фото: канцлер Германии Ангела Меркель (Getty Images)
Автор: Милан Лелич

Аналитик фонда "Демократические инициативы" Мария Золкина считает, что во время визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Киев едва ли стоит ожидать принципиально новых предложений по "Северному потоку-2".

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Газ и Донбасс. Чего ждать от переговоров Меркель и Зеленского".

По словам эксперта, сейчас усилия украинской стороны направлены не столько на получение каких-то компенсаций от Германии, сколько на попытку все же сорвать запуск газопровода как такового, например, через санкции.

"И главные надежды здесь возлагаются на Вашингтон, а не на Берлин - хотя шансы на их реализацию выглядят невысокими", - отмечает Золкина.

По словам аналитика, Меркель в Киеве будет говорить о финансовой помощи, о том, что могут быть большие вливания, более тесное сотрудничество с немецкими структурами.

"Но эффективность таких действий будет очень невысокой. Ведь для России главное, что ЕС в принципе согласился на завершение строительства газопровода - все остальные нюансы для Кремля некритичны", - считает эксперт.

Ранее сообщалось, что президент Украины рассчитывает на то, что Путин и Меркель достигнут определенного согласия по энергобезопасности на встрече 20 августа.

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