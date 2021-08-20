Україна створює групу з нейтралізації загроз "Північного потоку-2": хто до неї увійде

Зокрема, у листі до прем'єра Єрмак з ініціативи президента Володимира Зеленського просить погодити включення віце-прем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгу Стефанішину та міністра юстиції Дениса Малюську до робочої групи з напрацювання цих пропозицій.

У відповідному листі Шмигаль погодив їх включення, а також включення міністра енергетики Германа Галущенка.

Передбачається створення цілої комунікаційної платформи для обговорення та напрацювання пропозицій щодо заходів з нейтралізації загроз, які можуть з'явитися після запуску "Північного потоку-2"