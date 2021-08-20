RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Україна створює групу з нейтралізації загроз "Північного потоку-2": хто до неї увійде

Автор: Юрій Дощатов

В Україні для нейтралізації загроз національній безпеці, пов'язаних з майбутнім запуском газопроводу "Північний потік-2", створюється робоча група для напрацювання відповідних пропозицій. Поки відомо, що до неї увійдуть члени уряду.

Відповідні листи за підписом прем'єра Дениса Шмигаля і глави Офісу президента Андрія Єрмака є в розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, у листі до прем'єра Єрмак з ініціативи президента Володимира Зеленського просить погодити включення віце-прем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгу Стефанішину та міністра юстиції Дениса Малюську до робочої групи з напрацювання цих пропозицій.

У відповідному листі Шмигаль погодив їх включення, а також включення міністра енергетики Германа Галущенка.

Передбачається створення цілої комунікаційної платформи для обговорення та напрацювання пропозицій щодо заходів з нейтралізації загроз, які можуть з'явитися після запуску "Північного потоку-2"

Нагадаємо, раніше німецький уряд призначив уповноваженого з питань транзиту газу через Україну - ним став Георг Вальдерзее. Він буде задіяний в переговорах про продовження транзиту після 2024 року.

А США призначили Амоса Хохштейна старшим радником Держдепу США з питань енергетичної безпеки та спеціальним посланником щодо реалізації угоди про запуск "Північного потоку-2".

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийПівнічний потік-2Денис Шмигаль