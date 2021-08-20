Україна створює групу з нейтралізації загроз "Північного потоку-2": хто до неї увійде

В Україні для нейтралізації загроз національній безпеці, пов'язаних з майбутнім запуском газопроводу "Північний потік-2", створюється робоча група для напрацювання відповідних пропозицій. Поки відомо, що до неї увійдуть члени уряду.
Відповідні листи за підписом прем'єра Дениса Шмигаля і глави Офісу президента Андрія Єрмака є в розпорядженні РБК-Україна.
Зокрема, у листі до прем'єра Єрмак з ініціативи президента Володимира Зеленського просить погодити включення віце-прем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгу Стефанішину та міністра юстиції Дениса Малюську до робочої групи з напрацювання цих пропозицій.
У відповідному листі Шмигаль погодив їх включення, а також включення міністра енергетики Германа Галущенка.
Передбачається створення цілої комунікаційної платформи для обговорення та напрацювання пропозицій щодо заходів з нейтралізації загроз, які можуть з'явитися після запуску "Північного потоку-2"
Нагадаємо, раніше німецький уряд призначив уповноваженого з питань транзиту газу через Україну - ним став Георг Вальдерзее. Він буде задіяний в переговорах про продовження транзиту після 2024 року.
А США призначили Амоса Хохштейна старшим радником Держдепу США з питань енергетичної безпеки та спеціальним посланником щодо реалізації угоди про запуск "Північного потоку-2".