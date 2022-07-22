UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина о совместных инспекциях судов с зерном: обезопасит от "троянских коней"

Фото: Александр Кубраков, глава МИУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Соглашение о "зерновых коридорах", которое сегодня подписали Украина, Россия, Турция и ООН, предусматривает проведение совместных инспекций судов. Это нужно для того, чтобы избежать попадания в украинские порты так называемых "троянских коней".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра инфраструктуры Александра Кубракова, который представлял Украину на подписании соглашения в Турции.

Так, согласно подписанному документу, в Турции будет создан Совместный координационный центр. В него войдут представители Украины, России, ООН и Турции.

Также в Турции будут созданы инспекции из числа представителей всех сторон. Эти инспекции будут проверять грузы и персонал судов, которые будут следовать в Украину и из Украины.

"Инспекция будет проходить исключительно в гаванях, на входе и выходе Турецкого пролива. Совместная инспекция обезопасит наши порты от входа "троянских коней" под видом гражданских судов", - пояснил Кубраков.

В то же время в украинские порты российские представители допущены не будут.

"Деятельность и контроль в украинских портах будет осуществляться под властью и ответственностью Украины. То есть контроль над украинскими портами полностью остается за украинской стороной", - подчеркнул министр.

Напомним, сегодня стало известно, сколько дней будет действовать соглашение о "зерновых коридорах", однако его действие могут продлить.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр КубраковПорт ЮжныйОдессаТурцияРоссийская ФедерацияООН