RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна про спільні інспекції суден з зерном: убезпечить від "троянських коней"

Фото: Олександр Кубраков, глава МІУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Угода про "зернові коридори", яка була сьогодні підписана Україною, Росією, Туреччиною та ООН, передбачає проведення спільних інспекцій суден. Це потрібно для того, щоб уникнути потрапляння в українські порти так званих "троянських коней".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра інфраструктури Олександра Кубракова, який представляв Україну на підписанні угоди в Туреччині.

Так, згідно з підписаним документом, в Туреччині буде створено Спільний координаційний центр. До нього увійдуть представники України, Росії, ООН та Туреччини.

Також в Туреччині будуть створені інспекції з-поміж представників всіх сторін. Ці інспекції будуть перевіряти вантажі та персонал суден, які прямуватимуть в Україну та з України.

"Інспекція буде проходити винятково в гаванях, на вході та виході Турецької протоки. Спільна інспекція убезпечить наші порти від входу "троянських конів" під виглядом цивільних суден", - пояснив Кубраков.

Водночас до українських портів російські представники допущені не будуть.

"Діяльність та контроль в українських портах здійснюватиметься під владою та відповідальністю України. Тобто контроль над українськими портами повністю залишається за українською стороною", - наголосив міністр.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, скільки днів буде діяти угода про "зернові коридори", проте її дію можуть продовжити.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр КубраковПорт ПівденнийОдесаТурцияРосійська ФедераціяООН