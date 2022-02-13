Украина не советует летать над Черным морем. Но небо не закрыто

Решений о закрытии воздушного пространства Украины не принималось. При этом авиакомпаниям рекомендовано не летать над частью акватории Черного и Азовских морей с 14 по 19 февраля из-за российских военных учений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу государственного предприятия "Украэрорух".
"Воздушное пространство над территорией Украины открыто, за исключением его частей, закрытых с 2014 года над временно оккупированной территорией Республики Крым и Востока страны. Никаких решений по закрытию авиапространства не принималось", - подчеркнули в "Украэрорухе".
Регулятор добавил, что в связи с военными учениями России в Черном и Азовском морях ряд регионов объявлены потенциально опасными для полетов. Украинским авиакомпаниям рекомендовано с 14 по 19 февраля не летать в этих зонах, и заранее планировать оптимальные маршруты с учетом текущей ситуации.
При этом в "Украэрорухе" отметили, что рекомендация полностью не блокирует полеты над Черным и Азовским морями. "Воздушное пространство над территорией Украины является открытым и доступным для планирования полетов. Безопасность полетов обеспечивается на должном уровне в соответствии с международными нормами и стандартами", - добавил регулятор.
Напомним, мировые страховые компании предупредили авиаперевозчиков о прекращении страхования самолетов в небе Украины с 14 февраля.
Отметим, из-за этого уведомления самолет SkyUp не смог вернуться в Украину и приземлился в Кишиневе, а компания KLM отменила все свои рейсы с 13 по 17 февраля.