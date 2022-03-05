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Украина в Совбезе ООН потребовала вывести войска России с Запорожской АЭС

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Нью-Йорк, Суббота 05 марта 2022 05:12
Украина в Совбезе ООН потребовала вывести войска России с Запорожской АЭС Фото: постпред Украины при ООН Сергей Кислица (flickr.com/unisgeneva)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица потребовал вывести российские войска с Запорожской АЭС. Он призвал международное сообщество адекватно отреагировать на действия Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Совбеза ООН.

"Все российские войска должны быть выведены с (Запорожской - ред.) атомной электростанции", - сказал Кислица.

Украинский постпред призвал международное сообщество адекватно реагировать на действия России, которые представляют собой беспрецедентную ядерную катастрофу. Дипломат также потребовал от МАГАТЭ четких и решительных действий в ситуации с захваченными российскими военными атомными объектами Украины.

Напомним, в ночь на 4 марта российские оккупанты открыли огонь первому энергоблоку Запорожской АЭС, а затем захватили ее. В результате обстрела на станции вспыхнул пожар, по состоянию на 07:00 утра он был потушен.

Отметим, 24 февраля оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС, взяв в заложники персонал станции.

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