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Україна в Радбезі ООН закликав вивести війська Росії з Запорізької АЕС

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Нью-Йорк, Субота 05 березня 2022 05:12
Україна в Радбезі ООН закликав вивести війська Росії з Запорізької АЕС Фото: постпред України при ООН Сергій Кислиця (flickr.com/unisgeneva)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця закликав вивести російські війська з Запорізької АЕС. Він закликав міжнародне співтовариство адекватно відреагувати на дії Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Радбезу ООН.

"Всі російські війська повинні бути виведені з (Запорізької - ред.) атомної електростанції", - сказав Кислиця.

Український постпред закликав міжнародне співтовариство адекватно реагувати на дії Росії, які являють собою безпрецедентну ядерну катастрофу. Дипломат також зажадав від МАГАТЕ чітких і рішучих дій в ситуації із захопленими російськими військовими атомними об'єктами України.

Нагадаємо, в ніч на 4 березня російські окупанти відкрили вогонь першому енергоблоку Запорізької АЕС, а потім захопили її. В результаті обстрілу на станції спалахнула пожежа, станом на 07:00 ранку він був погашений.

Зазначимо, 24 лютого окупанти захопили Чорнобильську АЕС, взявши в заручники персонал станції.

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