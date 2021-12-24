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Украина сократила потребление подорожавшего газа еще на 20%

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Украина, Пятница 24 декабря 2021 16:21
Украина сократила потребление подорожавшего газа еще на 20% Фото: Потребление газа в Украине упало более чем на 20% в ноябре 2021 года (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Объемы потребления природного газа в Украине в ноябре 2021 года составили 2 960,4 млн кубометров. Это на 21,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, сокращение потребления газа наблюдается в Украине седьмой месяц подряд - с мая 2021 года, когда газ начал дорожать на европейских рынках.

Украина сократила потребление подорожавшего газа еще на 20%

Напомним, по данным налоговой, цена импортного газа в Украине в ноябре 2021 года достигла 730,7 долларов за 1 тыс. кубометров.

По прогнозу Национального банка Украины, цены на газ в течение нескольких месяцев будут оставаться высокими. Это добавит к показателю инфляции 0,3 процентных пункта в 2021 году и 0,8 процентных пункта в следующем году. НБУ ожидает, что цены на газ с текущих уровней будут постепенно снижаться "до более адекватных".

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Государственная служба статистики Цена на газ
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