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Цена импортного газа выросла до 730 долларов

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Украина, Понедельник 06 декабря 2021 10:37
Цена импортного газа выросла до 730 долларов Фото: Цена импортного газа достигла 730 долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Государственная налоговая служба Украины обнародовала среднюю таможенную стоимость импортного природного газа в период с 1 по 30 ноября 2021 года. Цена составила 19 261,6 гривен или 730,7 долларов за 1 тыс. кубометров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию на сайте Минэкономики.

Таким образом, по сравнению с октябрем цена выросла на 6,6% в гривневом эквиваленте и на 6,6% в долларовом.

По сравнению с декабрем прошлого года цена импортного газа выросла на 260,9% в гривнах и на 237,8% в долларах.

Цена импортного газа выросла до 730 долларов

Напомним, цена импортного газа упала до минимума в июне 2020 года - 88 долларов за тысячу кубометров. После этого она росла и достигла 250 долларов в начале 2021 года.

В сентябре на европейских биржах цена газа поднялась до 1000 долларов за тысячу кубометров.

Базовый сценарий экономического и социального развития Украины предусматривает среднегодовую цену импортного газа в 2022 году на уровне 220 долларов за тысячу кубометров. Это значительно ниже, чем текущие цены.

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