Цена импортного газа выросла до 730 долларов

Государственная налоговая служба Украины обнародовала среднюю таможенную стоимость импортного природного газа в период с 1 по 30 ноября 2021 года. Цена составила 19 261,6 гривен или 730,7 долларов за 1 тыс. кубометров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию на сайте Минэкономики.

Таким образом, по сравнению с октябрем цена выросла на 6,6% в гривневом эквиваленте и на 6,6% в долларовом. По сравнению с декабрем прошлого года цена импортного газа выросла на 260,9% в гривнах и на 237,8% в долларах.