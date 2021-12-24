Україна скоротила споживання газу, що подорожчав, ще на 20%

Обсяги споживання природного газу в Україні в листопаді 2021 року склали 2 960,4 млн кубометрів. Це на 21,4% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

За даними статистичного відомства, скорочення споживання газу спостерігається в Україні сьомий місяць поспіль - з травня 2021 року, коли газ почав дорожчати на європейських ринках.

Нагадаємо, за даними податкової, ціна імпортного газу в Україні в листопаді 2021 року досягла 730,7 доларів за 1 тис.кубометрів.

За прогнозом Національного банку України, ціни на газ протягом декількох місяців будуть залишатися високими. Це додасть до показника інфляції 0,3 процентних пунктів у 2021 році та 0,8 процентних пунктів в наступному році. НБУ очікує, що ціни на газ з поточних рівнів будуть поступово знижуватися "до більш адекватних".