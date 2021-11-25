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Украина сократила потребление подорожавшего газа еще на 10%

Автор: Александр Белоус

Объемы потребления природного газа в Украине в октябре 2021 года составили 1 911,4 млн кубометров. Это на 9,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, сокращение потребления газа наблюдается в Украине шестой месяц подряд - с мая 2021 года, когда газ начал дорожать на европейских рынках.

По прогнозу Национального банка Украины, цены на газ в течение нескольких месяцев будут оставаться высокими. Это добавит к показателю инфляции 0,3 процентных пункта в 2021 году и 0,8 процентных пункта в следующем году. НБУ ожидает, что цены на газ с текущих уровней будут постепенно снижаться "до более адекватных".

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Государственная служба статистики