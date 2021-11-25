Україна скоротила споживання газу, що подорожчав, ще на 10%

Обсяги споживання природного газу в Україні в жовтні 2021 року склали 1 911,4 млн кубометрів. Це на 9,7% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.
За даними статистичного відомства, скорочення споживання газу спостерігається в Україні шостий місяць поспіль-з травня 2021 року, коли газ почав дорожчати на європейських ринках.
За прогнозом Національного банку України, ціни на газ протягом декількох місяців будуть залишатися високими. Це додасть до показника інфляції 0,3 процентних пунктів у 2021 році і 0,8 процентних пунктів в наступному році. НБУ очікує, що ціни на газ з поточних рівнів будуть поступово знижуватися "до більш адекватних".