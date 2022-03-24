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Украина сократила количество дипломатов Беларуси и аннулировала экзекватуру консула во Львове

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Киев, Четверг 24 марта 2022 18:33
Украина сократила количество дипломатов Беларуси и аннулировала экзекватуру консула во Львове Фото: МИД сократил дипломатическое присутствие Беларуси в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство иностранных дел Украины известило Беларусь о сокращении количества персонала белорусского посольства. Также украинская сторона приняла еще ряд решений в отношении белорусских дипломатов.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

Так, количество персонала посольства Беларуси в Украине было сокращено до пяти человек. Соответствующую ноту украинская сторона сегодня направила в МИД Беларуси.

"Дипломатическая аккредитация остальных сотрудников белорусского посольства отменяется, а их и членов их семей пребывания на территории Украины объявляется нежелательным", - рассказал Николенко.

Кроме того, для белорусских дипломатов устанавливается разрешительный режим передвижения за пределы 40-километровой зоны от центра Киева, а также Украина аннулировала экзекватуру почетного консула Беларуси во Львове.

"Предостерегаем белорусские власти, что любые ее дальнейшие недружественные шаги в отношении Украины получат решительный ответ", - добавил представитель МИД.

Напомним, недавно Беларусь обвинила сотрудников украинского посольства в якобы шпионаже.

После этого Беларусь объявила о закрытии генконсульства Украины в Бресте и сокращении украинского диппредставительства.

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