Украина сохранила отрыв в рейтинге УЕФА по итогам еврокубковой недели

По итогам матчей плей-офф еврокубков на этой неделе (13-15 марта) отрыв Украины от Бельгии и Турции в таблице коэффициентов УЕФА сохранился, а отставание от Португалии увеличилось. Об этом сообщается на сайте организации.

Поражения донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" в ответных еврокубковых матчах не принесли баллов и Украина (41,133) по-прежнему занимает 8 позицию в рейтинге.

Ничьи "Порту" с английским "Ливерпулем" (0:0) и "Спортинга" с чешской "Викторией" Пльзень (1:1) принесли Португалии 0,3 очка и позволили оторваться от Украины, суммарный коэффициент Португалии теперь составляет 46,915.

Все бельгийские клубы вылетели из еврокубков на более ранних стадиях. Таким образом, Бельгия не заработала очков и сохранила суммарный коэффициент 38,500. Турция также не получила очков. Единственный турецкий клуб "Бешикташ" проиграл "Баварии" (1:3). Суммарный коэффициент Турции составляет 35,800.

Таким образом, Украина осталась на 8 месте. Португалия - 7, Бельгия - 9, Турция - 10.

Напомним, по итогам матчей украинских клубов в еврокубках за 21-22 февраля Украина увеличила отрыв от Белигии и Турции в рейтинге УЕФА.