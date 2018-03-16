Україна зберегла відрив у рейтингу УЄФА за підсумками єврокубкового тижня

За підсумками матчів плей-офф єврокубків на цьому тижні (13-15 березня) відрив України від Бельгії та Туреччини в таблиці коефіцієнтів УЄФА зберігся, а відставання від Португалії збільшився. Про це повідомляється на сайті організації.

Поразки донецького "Шахтаря" і київського "Динамо" у єврокубкових матчах не принесли балів і Україна (41,133) як і раніше займає 8 позицію в рейтингу.

Нічиї "Порту" з англійським "Ліверпулем" (0:0) і "Спортинга" з чеською "Вікторією" Пльзень (1:1) принесли Португалії 0,3 очка і дозволили відірватися від України, сумарний коефіцієнт Португалії тепер становить 46,915.

Всі бельгійські клуби вилетіли з єврокубків на більш ранніх стадіях. Таким чином, Бельгія не запрацювала очок і зберегла сумарний коефіцієнт 38,500. Туреччина також не отримала очок. Єдиний турецький клуб "Бешикташ" програв "Баварії" (1:3). Сумарний коефіцієнт Туреччини становить 35,800.

Таким чином, Україна залишилася на 8 місці. Португалія - ​​7, Бельгія - 9, Туреччина - 10.

Нагадаємо, за підсумками матчів українських клубів у єврокубках за 21-22 лютого Україна збільшила відрив від Белігії та Туреччини в рейтингу УЄФА.