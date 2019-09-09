Україна погодила позицію з ЄС перед тристоронніми газовими переговорами

Фото: міністр енергетики Олексій Оржель (menr.gov.ua)

На зустріч у Брюссель прилетіли Коболєв і Оржель

Українська делегація зустрілася в Брюсселі з віце-президентом Європейської комісії Марошем Шефчовичем і погодила позицію перед газовими переговорами. Про це повідомила заступник міністра енергетики і екології України Наталя Бойко в Twitter.

Як зазначила Бойко, важлива зустріч проходить перед новим раундом тристоронніх переговорів України, ЄС і Росії про майбутній транзит газу, який заплановано на 19 вересня.

У переговорах в Брюсселі бере участь глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, а також міністр енергетики і екології України Олексій Оржель.

Нагадаємо, віце-президент Європейської комісії і європейський комісар з питань енергії Марош Шефчович повідомив, що тристоронні газові переговори з участю України, Росії та Європейського союзу пройдуть 19 вересня.

Нагадаємо, 4 вересня відбулася телефонна розмова між новим міністром енергетики України Олексієм Оржелем і віце-президентом Єврокомісії Марошем Шефчовичем, який займається питаннями енергетичного ринку. У розмові Оржель зазначив, що готовий продовжити тристоронні газові переговори найближчим часом.