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Україна погодила позицію з ЄС перед тристоронніми газовими переговорами

Новини » Економіка    09.09.2019 - 15:25
Україна погодила позицію з ЄС перед тристоронніми газовими переговорами
Фото: міністр енергетики Олексій Оржель (menr.gov.ua)

На зустріч у Брюссель прилетіли Коболєв і Оржель

Українська делегація зустрілася в Брюсселі з віце-президентом Європейської комісії Марошем Шефчовичем і погодила позицію перед газовими переговорами. Про це повідомила заступник міністра енергетики і екології України Наталя Бойко в Twitter.

Україна погодила позицію з ЄС перед тристоронніми газовими переговорами

Як зазначила Бойко, важлива зустріч проходить перед новим раундом тристоронніх переговорів України, ЄС і Росії про майбутній транзит газу, який заплановано на 19 вересня.

У переговорах в Брюсселі бере участь глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, а також міністр енергетики і екології України Олексій Оржель.

Нагадаємо, віце-президент Європейської комісії і європейський комісар з питань енергії Марош Шефчович повідомив, що тристоронні газові переговори з участю України, Росії та Європейського союзу пройдуть 19 вересня.

Нагадаємо, 4 вересня відбулася телефонна розмова між новим міністром енергетики України Олексієм Оржелем і віце-президентом Єврокомісії Марошем Шефчовичем, який займається питаннями енергетичного ринку. У розмові Оржель зазначив, що готовий продовжити тристоронні газові переговори найближчим часом.

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