Украина согласовала с ЕС законодательную процедуру анбандлинга "Нафтогаза"

Представители ООО "Оператор ГТС" и Секретариата Энергетического сообщества ЕС достигли договоренности об изменениях в законодательство Украины о выводе ГТС из подчинения НАК "Нафтогаз Украины". Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как отмечается в сообщении, наработанные "Оператором ГТС" изменения в законодательство разработаны во исполнение требований постановления Кабинета министров Украины № 840 от 18 сентября 2019 года об отделении и независимости Оператора ГТС (анбандлинга).

"Для своевременной сертификации нового независимого Оператора ГТС все изменения в законодательство должны быть обработаны и должным образом введенные в действие до 1 ноября 2019 года. Ведь именно с этой даты, учитывая ограниченные сроки, должен быть начат процесс юридического оформления передачи активов от АО "Укртрансгаз" к ООО "Оператор ГТС Украины", - говорится в сообщении.

По данным компании, в течение месяца необходимо внести изменения в некоторые законы Украины. В частности , Хозяйственный, Земельный и Налоговый кодексы Украины, а также законы "О трубопроводном транспорте", "Об управлении объектами государственной собственности", "О лицензировании видов хозяйственной деятельности", "О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности", "О Кабинете министров", "О публичных закупках" и "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг"

Напомним, Кабинет министров Украины 18 сентября утвердил процедуру анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины" до конца года.

Глава правления НАК "Нафтогаз Украина" Андрей Коболев заявил, что практическая имплементация анбандлингу будет включать принятие специального закона и ряда других практических шагов.