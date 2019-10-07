Україна погодила з ЄС законодавчу процедуру анбандлінгу "Нафтогазу"

Представники ТОВ "Оператор ГТС" та Секретаріату Енергетичного співтовариства ЄС досягли домовленості щодо змін до законодавства України щодо виведення ГТС з підпорядкування НАК "Нафтогаз України". Про це повідомляє прес-служба компанії.

Як зазначається в повідомленні, напрацьовані "Оператором ГТС" зміни до законодавства розроблені на виконання вимог постанови Кабінету міністрів України № 840 від 18 вересня 2019 року щодо відокремлення і незалежності Оператора ГТС (анбандлінгу).

"Для своєчасної сертифікації нового незалежного Оператору ГТС, всі зміни до законодавства мають бути опрацьовані та належним чином введені в дію до 1 листопада 2019 року. Адже саме з цієї дати, враховуючи обмежені терміни, має бути розпочатий процес юридичного оформлення передачі активів від АТ "Укртрансгаз" до ТОВ "Оператор ГТС України", - йдеться в повідомленні.

За даними компанії, протягом місяці необхідно внести зміни до деяких законів України. Зокрема до Господарського, Земельного та Податкового кодексів України, а також законів України "Про трубопровідний транспорт", "Про управління об’єктами державної власності", "Про ліцензування видів господарської діяльності", "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", "Про Кабінет міністрів", "Про публічні закупівлі" і "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг".

Нагадаємо, Кабінет міністрів України 18 вересня затвердив анбандлінг НАК "Нафтогаз України" до кінця року.

Голова правління НАК "Нафтогаз Україна" Андрій Коболєв заявив, що практична імплементація анбандлінгу включатиме прийняття спеціального закону та низки інших практичних кроків.