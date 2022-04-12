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Украина согласовала 9 гумкоридоров на сегодня: где будет эвакуация

Новина українською →
Киев, Вторник 12 апреля 2022 09:20
Украина согласовала 9 гумкоридоров на сегодня: где будет эвакуация Фото: Украина согласовала 9 гумкоридоров на сегодня (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

На 12 апреля Украина согласовала гуманитарные коридоры для эвакуации населения. Их сегодня откроется девять.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера, министра реинтеграции Ирину Верещук в Telegram.

Из Мариуполя в Запорожье на собственном транспорте.

Бердянск - Запорожье.

Токмак - Запорожье.

Место собраний: ул. Шевченко, 5.

Энергодар - Запорожье.

Место сбора автомобилей объявят местные власти.

Эвакуация из городов Запорожской области будет происходить на собственном транспорте. Также на блокпосте в городе Васильевка ждут пропуска автобусы, отправленные из Запорожья.

Северодонецк - Бахмут.

Место собраний: проспект Химиков, 28.

Лисичанск - Бахмут.

Место собраний: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.

Попасная - Бахмут.

Место собраний: ул. Первомайская, 42.

с. Горное - Бахмут.

Место собраний: ул. Гагарина, 13.

Рубежное - Бахмут.

Напомним, сегодня в Луганской и Донецкой областях увеличено количество эвакуационных железнодорожных пассажирских рейсов. Добавлено еще шесть поездов для выезда жителей Славянска, Покровска и Новозолотаревки из городов.

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