Украина согласовала 9 гумкоридоров на сегодня: где будет эвакуация
На 12 апреля Украина согласовала гуманитарные коридоры для эвакуации населения. Их сегодня откроется девять.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера, министра реинтеграции Ирину Верещук в Telegram.
Из Мариуполя в Запорожье на собственном транспорте.
Бердянск - Запорожье.
Токмак - Запорожье.
Место собраний: ул. Шевченко, 5.
Энергодар - Запорожье.
Место сбора автомобилей объявят местные власти.
Эвакуация из городов Запорожской области будет происходить на собственном транспорте. Также на блокпосте в городе Васильевка ждут пропуска автобусы, отправленные из Запорожья.
Северодонецк - Бахмут.
Место собраний: проспект Химиков, 28.
Лисичанск - Бахмут.
Место собраний: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.
Попасная - Бахмут.
Место собраний: ул. Первомайская, 42.
с. Горное - Бахмут.
Место собраний: ул. Гагарина, 13.
Рубежное - Бахмут.
Напомним, сегодня в Луганской и Донецкой областях увеличено количество эвакуационных железнодорожных пассажирских рейсов. Добавлено еще шесть поездов для выезда жителей Славянска, Покровска и Новозолотаревки из городов.
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