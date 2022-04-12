Україна погодила 9 гумкоридорів на сьогодні: де буде евакуація

На 12 квітня Україна погодила гуманітарні коридори для евакуації населення. Їх сьогодні відкриється дев'ять.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єра, міністра реінтеграції Ірину Верещук в Telegram.

З Маріуполя до Запоріжжя на власному транспорті.

Бердянськ - Запоріжжя.

Токмак - Запоріжжя.

Місце зборів: вул. Шевченка, 5.

Енергодар - Запоріжжя.

Місце збору автомобілів оголосить місцева влада.

Евакуація з міст Запорізької області відбуватиметься на власному транспорті. Також на блокпості в місті Василівка чекають пропуску автобуси, відправлені із Запоріжжя.

Сєвєродонецьк - Бахмут.

Місце зборів: проспект Хіміків, 28.

Лисичанськ - Бахмут.

Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.

Попасна - Бахмут.

Місце зборів: вул. Первомайська, 42.

с. Гірське - Бахмут.

Місце зборів: вул. Гагаріна, 13.

Рубіжне - Бахмут.

Нагадаємо, сьогодні в Луганській та Донецькій областях збільшено кількість евакуаційних залізничних пасажирських рейсів. Додано ще шість поїздів для виїзду жителів Слов'янська, Покровська та Новозолотарівки з міст.

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