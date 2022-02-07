Украина согласна. У Эрдогана назвали условие встречи Зеленского и Путина в Турции
Фото: президенты РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)
Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина может пройти в Турции. Однако изначально российская сторона должна принять приглашение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sabah.
"Предложение нашего президента свести Зеленского и Путина очень критичное. Украина настроена положительно, и эта встреча пройдет при положительном ответе России", - заявил Калын.
Ранее сообщалось, что Турция договорилась о встрече Путина и Зеленского на своей территории, стороны уточняют даты.
Зеленский также прокомментировал возможность встречи с Путиным в Турции, заявив, что ему "не важно, где ставить точку в войне".