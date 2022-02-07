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Україна згодна. У Ердогана назвали умову зустрічі Зеленського і Путіна в Туреччині

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Понеділок 07 лютого 2022 21:06
Україна згодна. У Ердогана назвали умову зустрічі Зеленського і Путіна в Туреччині Фото: президенти РФ і України Володимир Путін і Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Офіційний представник президента Туреччини Ібрагім Калин заявив, що зустріч президента України Володимира Зеленського і президента РФ Володимира Путіна може пройти в Туреччині. Однак спочатку російська сторона повинна прийняти запрошення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sabah.

"Пропозиція нашого президента звести Зеленського і Путіна дуже критична. Україна налаштована позитивно, і ця зустріч пройде при позитивній відповіді Росії", - заявив Калин.

Раніше повідомлялося, що Туреччина домовилася про зустріч Путіна і Зеленського на своїй території, сторони уточнюють дати.

Зеленський також прокоментував можливість зустрічі з Путіним у Туреччині, заявивши, що йому "Не важливо, де ставити крапку у війні".

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