Україна згодна. У Ердогана назвали умову зустрічі Зеленського і Путіна в Туреччині
Фото: президенти РФ і України Володимир Путін і Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)
Офіційний представник президента Туреччини Ібрагім Калин заявив, що зустріч президента України Володимира Зеленського і президента РФ Володимира Путіна може пройти в Туреччині. Однак спочатку російська сторона повинна прийняти запрошення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sabah.
"Пропозиція нашого президента звести Зеленського і Путіна дуже критична. Україна налаштована позитивно, і ця зустріч пройде при позитивній відповіді Росії", - заявив Калин.
Раніше повідомлялося, що Туреччина домовилася про зустріч Путіна і Зеленського на своїй території, сторони уточнюють дати.
Зеленський також прокоментував можливість зустрічі з Путіним у Туреччині, заявивши, що йому "Не важливо, де ставити крапку у війні".