ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Украина сможет получить 8 млн доз вакцин от COVID-19 со следующего года

Вторник 04 августа 2020 11:19
Украина сможет получить 8 млн доз вакцин от COVID-19 со следующего года
Фото: вакцина (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Ляшко считает, что серийное производство вакцины должно начаться в начале 2021 года

Сегодня, 4 августа, главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что Украина получит 8 млн доз вакцины от коронавируса со следующего года от механизма COVAX. Она может быть или бесплатной, или по специальной цене.

Об этом Виктор Ляшко заявил на брифинге.

По его словам, сейчас уже 25 вакцин-кандидатов против COVID-19 исследуются клинически, и 6 из них приблизились к завершающей стадии.

"Результаты мы ожидаем к концу года, и серийное производство должно начаться, надеемся, в начале 2021 года, и вакцины должны появиться, в частности, в Украине для профилактики распространения коронавирусной болезни", - сказал Ляшко.

Также он добавил, что правительство и Минздрав также проводят переговоры с производителями и с правительствами других стран, чтобы дополнительно закупить вакцину за бюджетные средства уже по другим ценам. Благодаря этому, прививками "будут покрыты" все группы риска против коронавирусной болезни.

Напомним, ученые Киевского политехнического института заявили, что распространение коронавируса в Украине может быть замедлено только в результате постепенного появления коллективного иммунитета примерно у 60-70% населения.

Также ранее сообщалось, что Украина получит от ВОЗ вакцину от коронавируса для 20% населения.

Кроме того, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна быть одной из первых, кто получит вакцину от коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Вакцина
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь