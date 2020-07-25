Украина должна быть среди первых, кто получит вакцину от коронавируса, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент взял вопрос получения вакцины под личный контроль

Президент Владимир Зеленский взял под контроль вопрос получения Украиной вакцины от коронавируса, после ее появления. Глава государства заявил, что Украина должна получить вакцину одной из первых.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

По словам Зеленского, необходимо уже сейчас думать о вопросе закупки вакцины от коронавируса, ведь весь мир уже выстраивается в очереди.

"Наши дипломатические контакты и мировые ресурсы сообщают о том, что вакцину изготавливают уже в нескольких странах. Даже если она будет готова в следующем году, Украина должна быть среди первых стран, которые получат возможность закупить вакцину", - подчеркнул глава государства.

Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что сейчас проводятся консультации с компаниями и дипломатами из разных стран по вопросам вакцины.

Напомним, в апреле Зеленский пообещал 1 млн долларов за разработку вакцины от коронавируса в Украине.

Позже главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что Украина не будет разрабатывать собственную вакцину от коронавируса, потому что не имеет необходимого оборудования.

Кроме того, в июне Зеленский поручил правительству усилить международные переговоры по приобретению вакцины от коронавируса.