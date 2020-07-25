ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Украина должна быть среди первых, кто получит вакцину от коронавируса, - Зеленский

Украина, Суббота 25 июля 2020 16:15
Украина должна быть среди первых, кто получит вакцину от коронавируса, - Зеленский
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент взял вопрос получения вакцины под личный контроль

Президент Владимир Зеленский взял под контроль вопрос получения Украиной вакцины от коронавируса, после ее появления. Глава государства заявил, что Украина должна получить вакцину одной из первых.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

По словам Зеленского, необходимо уже сейчас думать о вопросе закупки вакцины от коронавируса, ведь весь мир уже выстраивается в очереди.

"Наши дипломатические контакты и мировые ресурсы сообщают о том, что вакцину изготавливают уже в нескольких странах. Даже если она будет готова в следующем году, Украина должна быть среди первых стран, которые получат возможность закупить вакцину", - подчеркнул глава государства.

Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что сейчас проводятся консультации с компаниями и дипломатами из разных стран по вопросам вакцины.

Напомним, в апреле Зеленский пообещал 1 млн долларов за разработку вакцины от коронавируса в Украине.

Позже главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что Украина не будет разрабатывать собственную вакцину от коронавируса, потому что не имеет необходимого оборудования.

Кроме того, в июне Зеленский поручил правительству усилить международные переговоры по приобретению вакцины от коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины КоронавирусВакцинаВладимир Зеленский
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь