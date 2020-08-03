ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Украине прогнозируют появление коллективного иммунитета от коронавируса через год

Киев, Понедельник 03 августа 2020 12:09
В Украине прогнозируют появление коллективного иммунитета от коронавируса через год
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Сейчас ситуация с COVID-19 остается стабильно тяжелой и приобретает затяжной характер

Ученые Киевского политехнического института заявили, что распространение коронавируса в Украине может быть замедлено только в результате постепенного появления коллективного иммунитета примерно у 60-70% населения. Естественное течение этого процесса может происходить в течение года.

Об этом говорится в исследовании ученых.

Как сообщается, в настоящее время ситуация остается стабильно тяжелой и приобретает затяжной характер. Мобильность коронавирусной инфекции возросла до 150% по сравнению с началом года.

При условии сохранения характера роста количества ПЦР-тестов количество выявленных больных людей в Украине на конец августа 2020 достигнет уровня примерно 110-115 тысяч.

Ученые также отмечают, что по темпам прироста количества инфицированных у Украины, по сравнению со странами Европы, достаточно негативная тенденция.

Коллективный иммунитет от COVID-19 также может быть ускоренный в результате массовой вакцинации населения. Однако, по мнению ученых, сейчас это трудно предсказуемое явление.

Напомним, Украина получит от ВОЗ вакцину от коронавируса для 20% населения.

Кроме того, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна быть одной из первых, кто получит вакцину от коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Коронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь