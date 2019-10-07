Украина не сможет отказаться от формулы Штайнмайера без последствий, - Яременко

Украина не сможет без последствий отказаться от имплементации так называемой формулы Штайнмайера по Донбасу. Об этом в интервью РБК-Украина сообщил глава Комитета парламента по международным отношениям, депутат из фракции "Слуга народа" Богдан Яременко.

По его словам, принятая Леонидом Кучмой в Минске "формула Штайнмайера" теперь несет для Украины некие политические обязательства.

"Мы теперь без определенных последствий не сможем отказаться от своих слов", - сказал депутат.

Он отметил, что письмо Кучмы Специальному представителю председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе Мартину Сайдику не является обязывающим, оно показывает определенную позицию.

"И если мы уважающая себя страна, мы должны ее придерживаться. Что-то подобное уже зафиксировано в Минских договоренностях. И сами Минские договоренности, хотя с моей точки зрения и не являются международным договором, но политически они для нас обязывающие", - подчеркнул Яременко.

Так, в преамбуле к двум абзацам самой формулы говорится о ее имплементации в украинское законодательство. По словам нардепа, формулировка в законе должна отображать суть согласованной "формулы Штайнмайера", но не обязана бть дословной.

"Отдельные слова можно править, суть - нет. Ведь это будет иметь последствия не только в виде реакции России и продолжения войны, а вызовет и реакцию Запада... Повторюсь: если мы позиционируем себя как серьезные международные игроки, которые не просто обвиняют Россию в том, что она не держит своего слова, а еще и сами придерживаются данного нами слова, то мы не можем предложить редакцию, которая меняла бы суть договоренности", - резюмировал нардеп.

Нпомним, 6 октября в Киеве на Майдане Независимости участники акции "Остановим капитуляцию" против "формулы Штайнмайера" митинговали у здания Офиса президента и парламента. Участники считают, что проведение выборов на временно оккупированном Донбассе и предоставление особого статуса противоречит Конституции.