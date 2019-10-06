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В полиции назвали количество участников акции на Майдане

Новости » Общество    06.10.2019 - 14:22
В полиции назвали количество участников акции на Майдане
Фото: протест на Майдане Независимости (facebook.com / Novosvitstudio)

Участие в акции принимают около 10 тыс. человек

На акцию протеста "Остановим капитуляцию" против реализации "формулы Штайнмайера" и особого статуса Донбасса, которая проходит сегодня в Киеве, вышли почти 10 тысяч человек. Об этом сообщила столичная полиция на странице в Facebook.

По данным правоохранителей, почти 10 тысяч человек участвуют в акции протеста на Майдане Независимости. Пока не было зафиксировано ни одного правонарушения.

Также сообщается, что для обеспечения правопорядка во время акции протеста в Киеве на Майдан Независимости прибыли 300 сотрудников полиции, в том числе военнослужащие Национальной гвардии.

В полиции назвали количество участников акции на Майдане

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 7 октября, в Киеве началась акция протеста "Остановим капитуляции". Тысячи людей вышли на Майдан Независимости, чтобы призвать украинскую власть отказаться от реализации "формулы Штайнмайера" и создания нового закона об особом статусе Донбасса. Организаторы акции назвали происходящее "общественной акцией".

Как писало РБК-Украина, накануне президент Владимир Зеленский сделал обращение по-поводу акций против "формулы Штайнмайера". Глава государства заявил, что уважает конституционное право украинцев на протест, а также подчеркнул, что не собирается сдавать Украину.

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