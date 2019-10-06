Участники акции на Майдане с требованиями пришли к Офису президента

Фото: акция на Майдане (Влад Красинский/ РБК-Украина)

Участники акции требуют отставки главы Офиса президента Андрея Богдана

В Киеве на Майдане Независимости участники акции "Остановим капитуляцию" пошли к зданию Офиса президента и парламента. Об этом сообщает РБК-Украина.

Участники акции объявили требования к власти. Текст заявления зачитал ветеран Павел Белоус. Демонстранты объявили о создании "Движения сопротивления капитуляции". Белоус со сцены призывал принять участие всех неравнодушных.

Фото: акция на Майдане (Влад Красинский/ РБК-Украина)

Также в заявлении содержится призыв к фракциям "Голос", "Батькивщина" и "Европейская солидарность" создать в Верховной раде межфракционное объединение "Оппозиционная платформа - нет капитуляции".

Участники считают, что проведение выборов на временно оккупированном Донбассе и предоставление особого статуса противоречит Конституции. Кроме того, участники акции пришли к Офису президента и требовали отставки главы ОП Андрея Богдана. Ранее он опубликовал сообщение в Facebook со скриншотами переписки о том, что людей собирали на Майдан за деньги.

14 октября участники акции планируют вновь выйти на улицы Киева.

Організатори віче на Майдані озвучили вимоги pic.twitter.com/O4ChmlWF7c — hromadske (@HromadskeUA) October 6, 2019

Напомним, РБК-Украина писало, что на акцию протеста "Остановим капитуляцию" против реализации "формулы Штайнмайера" и особого статуса Донбасса, которая проходит сегодня в Киеве, вышли почти 10 тысяч человек. Для обеспечения правопорядка во время акции протеста в Киеве на Майдан Независимости прибыли 300 сотрудников полиции, в том числе военнослужащие Национальной гвардии.

Ранее сообщалось, что сегодня, 7 октября, в Киеве началась акция протеста "Остановим капитуляции". Тысячи людей вышли на Майдан Независимости, чтобы призвать украинскую власть отказаться от реализации "формулы Штайнмайера" и создания нового закона об особом статусе Донбасса. Организаторы акции назвали происходящее "общественной акцией".